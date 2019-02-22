Дизайн для небольшого сайтика/лендинга

Сайт-визитка компании по продаже автомобилей. У компании три разных категории авто: классика, стандарт и люкс. Для каждого вида нужно сделать каталог с уникальный дизайн, передающим специфику продукта. Подробное описание и примеры смотрите в прикрепленном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим быстрый дизайн для сайт, чтобы протестировать продукт. Нужно сделать за 1 день
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