UX/UI Дизайнер для создания многостраничного сайта.

$950
Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок279 просмотров
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UX/UI Дизайнер для создания многостраничного сайта. Есть подробный поблочный прототип сайта, а так же архив с вариантами цвета , шрифта, дизайна  всех элементов.   

Требования  

1. Опыт работы  

2. Достойны и качественные примеры работ  

3. Качественный дизайн со всеми стандартами "работы по сетке"  

4. Отсутствие отрицательных отзывов  

5. Поэтапная работа, готовность вносить множество правок и доведения до идеала.  

6.  Работа должна производится в figma , с целью внесения правок и описания их.  Преимущественно работу смотрю в реальном времени и сразу вношу корректировки. 

В ответах желательно прикладывать работающие сайты а не картинки. И пишите свои контактные данные. Почта и скайп

5 лет назад
ANDREI191
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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