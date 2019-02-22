UX/UI Дизайнер для создания многостраничного сайта. Есть подробный поблочный прототип сайта, а так же архив с вариантами цвета , шрифта, дизайна всех элементов.

Требования

1. Опыт работы

2. Достойны и качественные примеры работ

3. Качественный дизайн со всеми стандартами "работы по сетке"

4. Отсутствие отрицательных отзывов

5. Поэтапная работа, готовность вносить множество правок и доведения до идеала.

6. Работа должна производится в figma , с целью внесения правок и описания их. Преимущественно работу смотрю в реальном времени и сразу вношу корректировки.

В ответах желательно прикладывать работающие сайты а не картинки. И пишите свои контактные данные. Почта и скайп