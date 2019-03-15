Дизаин внутренних страниц сайта

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок194 просмотра
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Главная страница готова, сейчас нужны внутренние страницы по ТЗ в ворд.

5 лет назад
crash1585
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
concordia
Ирина 
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$115
3 дня
WMZ
Ирина всё сделала по ТЗ и даже больше! Подходит к работе с душой.
С Юрием, как всегда - приятно работать!! Все по-человечески! ))))
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