Поменять дизайн и содержимое готового лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок224 просмотра
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Есть лендинг (warmgroup.com.ua), нужно поменять дизайн (есть фотографии, нужно отрисовать + верстка), сменить содержимое (тексты и т.д.), перенести на другой домен (уже куплен, хостинг также есть). Сайт стоит в ВП, нужно сделать каталог в таком виде (https://yunnansourcing.com/collections/ripe-pu-erh). Привязка системы оплаты пока не требуется (в обозримом будущем). Сроки 2 недели. Остальные детали в ЛС.

5 лет назад
sector202
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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