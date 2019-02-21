Нарисовать шапку сайта

Надо один сайт подкорректировать в плане дизайна. Цель: чтобы смотрелось как корпоративный сайт, вызывающий доверие, уважение и желание позвонить! Нужно проработать дизайн макета, а именно: логотип причесать, шапку сайта, кнопки меню, надписи, форму вертикальную слева с разными ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ во вложении
Стиль как у rocketbank.ru
Калькулятор взят у https://clck.ru/FEwKZ (один в один делать не нужно)
Работа по БС или поэтапная постоплата
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