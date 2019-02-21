Необходимо разработать дизайн мобильной версии

$50
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок256 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать дизайн главной страницы мобильной версии сайта.

Работать нужно до полного утверждения согласно брифу. Предоставить макет необходимо завтра к 9:00 по Алмате.

5 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
  • Похожие заказы

  • Доработать макет сайта

    $20

    Надо один сайт подкорректировать в плане дизайна. Цель: чтобы смотрелось как корпоративный сайт, вызывающий доверие, уважение и желание позвонить!  Нужно проработать дизайн макета, а именно: логотип причесать, шапку сайта, кнопки меню, надписи, форму вертикальную слева с разными ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать дизайн сайта с существующим шаблоном

    Нужно сделать дизайн сайта Paint-centr Движок: Джумла Дизайн должен быть простой и современный, структуру не меняем, примеры ниже: planetakrasok kraski vseinstrumenti isolux 220-volt Прошу сразу писать стоимость

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прототип сайта (личного кабинета) по управлению инвест. продуктами

    Требуется переработать текущей интерфейс и собрать прототип из компонентов http://angular-material.fusetheme.com/apps/dashboards/analytics Работа делится на итерации, созваниваемся для уточнений, а также при завершении каждой итерации. По результату итерации нужны: - прототип в sketch или в figma, а также в psd. ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн Сайта лендинда

    Нужее простой и запомниющийся графический дизайн сайта в виде лендинга  это не совсем лендинг - более информационній сайт на несколько страниц предлагающий услуги  Дизайн графический (без фото) легкий и понятный Нужен спаециалист , график который быстро напросает свои идеи  Сроки ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта по продаже запчастей люксовой марки авто.

    Необходимо разработать дизайн сайта по продаже запчастей люксовой марки автомобилей.Очень желательно чтобы исполнитель также занимался и вёрсткой этого дизайна.Надо найти тонкую грань между промо-сайтом, интернет-магазином и всё это связать с адаптивной вёрсткой. Соблюдение Технического Задания (можно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать лендинг страницу

    Нам нужно создать продающую лендинг страницу, которая бы красиво и наглядно объясняла характеристики и преимущества нашего продукта (один конкретный продукт). Важные критерии: - оптимизация для мобильных устройств - привлекательный продающий дизайн - оптимизация для быстрой загрузки (google pagespeed) - ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отрисовать обложку для группы ВК

    Добрый день. Нужно отрисовать обложку для группы в ВК. Тема - вейп. Опыт создания обложек, которые не будет шакалить ВК при загрузке - обязателен. Срок на выполнение - не более недели.

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта завода с нуля

    $30

    есть сайт (ссылку отправлю личным сообщением). нужно переделать дизайн полностью. дизайн сайта с нуля. сделать его коммерческим, с упором на продажи. классический вид: шапка, левая колонка, основная часть, подвал. страницы: главная, информационная, категория, карточка товара. подробное задание обсудим, когда созвонимся. для ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад