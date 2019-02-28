Дизайн Сайта лендинда

Дизайн сайтовЗавершен24 заявки249 просмотров
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Нужее простой и запомниющийся графический дизайн сайта в виде лендинга 

это не совсем лендинг - более информационній сайт на несколько страниц предлагающий услуги 

Дизайн графический (без фото) легкий и понятный

Нужен спаециалист , график

который быстро напросает свои идеи 

Сроки и цену а также примеры работ

Спасибо

Дизайн сайта
5 лет назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$40
2 дня
Отлично выполнена работа, учтены все пожелания Оперативно и качественно сделано. Рекомендую
Спасибо Александру за интересный проект. Никаких сложностей в процессе работы не возникло. Рекомендую.
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