Дизайн Сайта лендинда

Необходимо разработать дизайн сайта по продаже запчастей люксовой марки автомобилей.Очень желательно чтобы исполнитель также занимался и вёрсткой этого дизайна.Надо найти тонкую грань между промо-сайтом, интернет-магазином и всё это связать с адаптивной вёрсткой. Соблюдение Технического Задания (можно ...