Дизайн страницы для сайта

Дизайн сайтовЗавершен25 заявок251 просмотр
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Для сайта: https://letsstart.online

В стилистике сайта нужна посадочная страница по типу: https://yourhumandesign.ru/consulting/individual-rave-analysis-basic-reading

нужен макет в .psd

Быстро, недорого, в текущей стилистике сайта.

5 лет назад
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$30
2 дня
Быстро и стильно.
Рекомендую! Сложностей не возникло, благодарю, за интересный проект.
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