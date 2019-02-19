Нужен Вэб Дизайнер интернет-магазина на проект

Дизайн сайтовЗакрыт42 заявки331 просмотр
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Нужны макеты ИМ: 

1) Мобильной версии 

2) Версии для планшетов 

3) Десктопной версии и шире 

Нужны дизайны 13 страниц: 

1) Главная страница 

2) Страница категорий 

3) Страница карточки товара 

4) Страница Корзины 

5) Страница форм 

6) Страница избранных товаров / стравнений 

7) Страница статей 

8) Страница новостей 

9) Страница акций 

10) Страница новостей 

11) Страница контактов 

12) Страница ЛК 

13) Страница бонусов ЛК 

14) Страница заказов ЛК 

Тематика интернет-магазина – текстиль, постельное бельё. Старый сайт можно посмотреть по этой запросу "Текстиль Коми". Новый интернет магазин будет реализован на движке Битрикс.

5 лет назад
Arsenal99
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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