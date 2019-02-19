Нужен Вэб Дизайнер интернет-магазина на проект

Необходимо нарисовать дизайн лэндинг пейдж Ниша: выездной ремонт Айфонов. Сроки: до четверга 18:00 часов Стоимость: 3000 руб. Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с такой или похожей тематикой. Просьба! Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с ...