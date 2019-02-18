Веб-дизайнер на отрисовку 2-х интернет-магазинов

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт45 заявок334 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно нужен качественный веб-дизайнер для разработки внутренних и мобильных страниц сайта. Работы где-то на неделю – две, нон-стоп. ПСД Главных страниц предоставим. Утверждение у Главного дизайнера. Ваш уровень должен быть высоким, если уже делали интернет-магазины, кидайте примеры

5 лет назад
yuliasavko
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перенос сайта wordpress.com->org + доработка дизайна, SEO

    Сайт indatlabs.com (big data coaching&amp;consulting studio). Изначально создан на wordpress.com, дизайнерские решения были ограничены возможностями .com версии. Теперь планируем активно продвигать сайт, нужно перенести на Wordpress.org и по возможность улучшить дизайн до профессионального уровня используя новые возможности. Конкретных требований ...

    WordPress
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Боковая панель/меню

    Необходимо на текущий макет сайта добавить боковую панель-меню(первый уровень меню - картинка/иконка, второй - текстовое). Соответственно нужна визуализация боковой панели с меню в стилистике сайта и прорисовка иконок(5-7 шт) для меню. При наведении на иконку должна ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лэндинга в PSD

    Необходимо нарисовать дизайн лэндинг пейдж Ниша: выездной ремонт Айфонов. Сроки: до четверга 18:00 часов Стоимость: 3000 руб. Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с такой или похожей тематикой. Просьба! Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Стиль для Инстаграмма и ВК

    Необходимо разработать фирменный стиль для соц групп для Инстаграмма и ВК  [b]журнала  о беременности, родах и послеродовом периоде "Счастливое начало"[/b], который включает в себя проекты:  [b]семинары для будущих родителей "Я выбираю", Сумка в роддом "Тебе ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн бэк-энда для сайта.

    Нужны следующие страницы : -логин ( лого я дам) логин пароль , кнопка входа. -внутреняя  (главная)  меню. ( топ или слева) . в центре 6 кнопок. - форма ( на старнице 2 формы, одна на всю ширину поля, ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн сайта в PSD

    Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Необходимо сделать новый дизайн для сайта (гл страницы) http://shevknife.ru светлый легкий дизайн, что бы ничего лишнего. лого остается или немного меняется. в шапку нужно 3 слайда. в слайдах будут подзаголовки и продукция из каталога и т.д. проработать ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад