Веб-дизайнер на отрисовку 2-х интернет-магазинов

оформить текст в современном стиле, ярко и рекламно стимулирующим.
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Срочно нужен качественный веб-дизайнер для разработки внутренних и мобильных страниц сайта. Работы где-то на неделю – две, нон-стоп. ПСД Главных страниц предоставим. Утверждение у Главного дизайнера. Ваш уровень должен быть высоким, если уже делали интернет-магазины, кидайте примеры
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