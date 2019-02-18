Нужен редизайн главной

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Необходимо сделать новый дизайн для сайта (гл страницы) http://shevknife.ru светлый легкий дизайн, что бы ничего лишнего. лого остается или немного меняется. в шапку нужно 3 слайда. в слайдах будут подзаголовки и продукция из каталога и т.д. проработать ...