Дизайн лэндинга в PSD

Необходимо нарисовать дизайн лэндинг пейдж

Ниша: выездной ремонт Айфонов.

Сроки: до четверга 18:00 часов

Стоимость: 3000 руб.

Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с такой или похожей тематикой.

Просьба! Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Подробности обсудим с кандидатами.