Веб-дизайн для сайта по холодильному оборудованию

$120
Дизайн сайтовЗавершен31 заявка316 просмотров
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Требуется веб-дизайн для сайта по холодильному оборудованию. Пример сайта с таким оборудованием:  http://kriofrost.ru/

Структуру сайта смотрите на скрине. Всего 7 страниц вместе с главной. 3 страницы внутри каталога должны будут выполнены в виде лендингов с аналогичными элементами.

5 лет назад
kenzor2h
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$133
5 дней
Рекомендую, всё очень быстро и качественно, всегда был на связи.
Рекомендую Александра, никаких сложностей не возникло в процессе сотрудничества.
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