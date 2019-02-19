Необходимо разработать продающий дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок227 просмотров
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Доброго времени суток. 

Необходимо разработать стильный продающий дизайн для интернет-магазина.

Основные условия сотрудничества:

1. Необходимо работать до полного утверждения дизайна заказчиком.

2. Необходимо находиться в сети не менее 8 часов в сутки и оперативно вносить правки.

3. Необходимо коммуницировать с клиентом.

4. Необходимо предлагать какие-то свои варианты для получения наилучшего результата.

Если нам понравится то как Вы разработаете дизайн для главной страницы, то мы продолжим сотрудничество на постоянной основе.

Дизайн сайта
5 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Dmitro_Sparta
Дмитрий 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов(-1)
5 лет назад
$120
4 дня
Дмитрий должен был показать работу в субботу 02.02.2018 - но он изчез. Не отвечает на наши смс, не отвечает в телеграмме и по почте. Мы оплатили ему предоплату в размере 50$. В итоге мы ничего не получили.
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