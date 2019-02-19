Необходимо разработать продающий дизайн сайта

Сайт indatlabs.com (big data coaching&consulting studio). Изначально создан на wordpress.com, дизайнерские решения были ограничены возможностями .com версии. Теперь планируем активно продвигать сайт, нужно перенести на Wordpress.org и по возможность улучшить дизайн до профессионального уровня используя новые возможности. Конкретных требований ...
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Доброго времени суток.
Необходимо разработать стильный продающий дизайн для интернет-магазина.
Основные условия сотрудничества:
1. Необходимо работать до полного утверждения дизайна заказчиком.
2. Необходимо находиться в сети не менее 8 часов в сутки и оперативно вносить правки.
3. Необходимо коммуницировать с клиентом.
4. Необходимо предлагать какие-то свои варианты для получения наилучшего результата.
Если нам понравится то как Вы разработаете дизайн для главной страницы, то мы продолжим сотрудничество на постоянной основе.
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