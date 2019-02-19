Дизайн интернет магазина гаджетов

Ссыль на сайт http://ogorodik.by/
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Ищу талантливого диза для личного проекта - интернет магазин гаджетов (в основном техника apple и аксессуары).
Нужен человек с опытом UX и проектирования/дизайна удобных интерфейсов для магазинов (в том числе личных кабинетов).
Вот рефы которые мне понравились:
Исходя из рефов можно примерно понять объем работы.
Стилистика сайта нужна под диз сайта https://mafiya.ru/ - черный/красный/серый, гангстерская тематика.
Пишите примерные цены и сроки (бриф будет позже, пока оцениваем по рефам).
Нужна десктоп версия + адаптив (упор больше на него, так как 70% трафа с мобилок).
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