Дизайн интернет магазина гаджетов

Ищу талантливого диза для личного проекта - интернет магазин гаджетов (в основном техника apple и аксессуары).

Нужен человек с опытом UX и проектирования/дизайна удобных интерфейсов для магазинов (в том числе личных кабинетов).

Вот рефы которые мне понравились:

https://yablokistore.ru/

https://spb-apple.ru/

https://www.dns-shop.ru/

Исходя из рефов можно примерно понять объем работы.

Стилистика сайта нужна под диз сайта https://mafiya.ru/ - черный/красный/серый, гангстерская тематика.

Пишите примерные цены и сроки (бриф будет позже, пока оцениваем по рефам).

Нужна десктоп версия + адаптив (упор больше на него, так как 70% трафа с мобилок).