MafiyaRU

Арсений MafiyaRU

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Мафия с которой лучше связываться

Это ганста агентство и я тут рекламный директор.

MAFIYA.RU

Маркетинг стратегия и digital реклама.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$240
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Верста сайта + натяжка на CMS

    Необходимо сделать верстку сайта и натяжку на CMS (предпочтительно WordPress / ModX). Требования: 1. Десктоп версия + адаптив (есть дизайн всех состояний) 2. SEO верстка, возможность менять метатеги страниц и статей, правильное формирование заголовков на страницах. Правильная ...

    WordPressВерстка сайтаMODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн для сайта ros-adv.ru

    Нужно сделать дизайн сайта. Сайт из себя будет представлять архив журналов(печатных), которые мы будем переводить в digital формат для индексации статей и дальнейшего их поискового продвижения. Задачи которые должен решать сайт:[list=1][*]Удобная навигация по каталогу журналов[*]Превью статей из ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн интернет магазина гаджетов

    Ищу талантливого диза для личного проекта - интернет магазин гаджетов (в основном техника apple и аксессуары). Нужен человек с опытом UX и проектирования/дизайна удобных интерфейсов для магазинов (в том числе личных кабинетов). Вот рефы которые мне понравились: https://yablokistore.ru/ https://spb-apple.ru/ https://www.dns-shop.ru/ Исходя ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать аптечный сайт

    Нужен специалист, который сможет доработать сайт по нашему брифу. Бриф будем составлять вместе уже после выбора программиста. Примерная задача такая: Доработка автоматического связывальщика номенклатур по лекарственным средствам Работа со справочниками лекарств Систематизация данных Настройка взаимодействия с 1c Знания которые нужны на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн сайта

    Нужно сделать редизайн сайта Bousu.ru Основные требования: 1. Адаптивный дизайн 2. Редизайн главной 3. Дизайн раздела "Статьи" по рефу http://goncharov-advokat.com/category/articles/ 4. Дизайн раздела "Публикация" по рефу http://goncharov-advokat.com/articles/tonkie-grani-mezhdu-krazhey-grabezhom-i-razboem/ 5. Дизайн доп страниц (награды, контакты, галерея)  Без фанатизма, нужно выдержать простой стиль и цвета как ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перенести сайт на CMS Wordpress

    Есть готовый сайт с версткой, нужно установить на хостинг CMS Wordpress и натянуть на него верстку/дизайн. Главное, чтобы можно было легко править информацию на сайте, добавлять статьи и фото. Плюс нужно чтобы были все функции для SEO ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт 3 статей под SEO

    Нужно сделать рерайт 3х статей для размещения на других сайтах. Требования 80% уникальности. В первом или втором абзаце должна быть фраза "Адвокат Марина Русакова" которая будет активной ссылкой на официальный сайт. Обьем рерайта статьи 4-6 тысяч знаков. Смысл ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Копирайт 10 отзывов (тематика: центр косметологии)

    Нужен копирайт 10  качественных отзывов про услуги косметологического центра (будет бриф на основании реальных историй). Тематика отзывов: RF тератия,  криомассаж,  чистка лица,  удаление угрей,  мезотератия, акне и т.д. Нужен копирайтер знающий тематику. При отклике пишите цену за 10 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Копирайт небольших текстов(до 700 знаков) по тематике косметология

    Нужен копирайтер, готовый писать тексты по моим брифам в тематике косметология, дерматология, прыши, угри и т.д. Только с опытом в данной тематике либо в медицинской тематике. Бриф будет готов 19 мая, на выполнение работ будет 3-5 дней. Объем ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработать верстку сайта на MODx (моб версия)

    Сайт http://mw-school.ru/ Есть вещи которые предыдущий верстальщик не успел\не смог довести до ума и уехал отдыхать со спокойной душой. Надо максимально быстро допилить, что он не успел. Сайт на MODx Нужны прогер с опытом готовый за 1-2 дня допилить, что ...

    Верстка сайтаMODX
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт на тематику "КАСКО"

    Нужно написать отзывы об "Умном" КАСКО. Это когда на машину ставится специальное устройство для  слежения за автомобилем (пройденная за день дистанция, ускорение, аварии и т.д.). Отзывы должны быть как про сам способ страхования, так и про ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Управление репутацией: размещение отзывов, комментариев и т.д.

    Нужен специалист, который имеет хороший опыт по управлению репутацией в интернете.  По возможности имеет базу собственных аккаунтов(ботов) на различных сайтах (irecommend, otzovic, vseotzivi, ruotziv и т.д.) или имеет базу фрилансеров(офферов) готовых размещать отзывы со своих аккаунтов. [b]Задача:[/b] ...

    Управление проектами11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка + CMS для 2х страничного сайта

    Необходимо сделать верстку + программинг под CMS  Сайт небольшой. Два типа страниц, несколько форм. Доп. функционал: 1. Слайдер 2. Появление 2й версии верхнего меню при скроле и закрепление его вверху браузера. 3. API карта с Яндекса Состав сайта: 1. Главная 2. Внутренняя (карточка ...

    WordPressCSSMODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайт для сайта на тему "Успокоительное, нервы, бессонница и т.д."

    Нужно 20 статей по фармацевтической и медицинской тематике и потом еще каждый месяц от 10 статей. Требуется базовая SEO оптимизация статей (ключевые слова, словоформы, тошнота и т.д.) Примерные теги статей: лекарства, успокоительное, снотворное, бессонница, стресс, симптомы, ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка GA и GTM и т.д.)

    Нужен специалист по настройке Google Analytics и Google tag manager. Нужно продвинутое обучение по настройке аналитике. Самые важные темы: 1. Настройка собственной группы каналов. Настройка брендовых каналов. 2. Правка верстки сайта для корректного отображения Page analytics по всем активным ...

    Верстка сайтаПравки на сайт
    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Калькулятор для сайта

    Есть дизайн + верстка калькулятора, вот тут копия( исходники все есть)http://1st-expert.ru/index.php. Нужно добавить его на сайта cras-center.spb.ru/calculator Принцип работы калькулятора. Пользователь заходит на страницу, выбирает визуально элемент для замены\ремонта, нажимая на иконку. В окошке появляются возможные действия ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Починить сайт после переноса

    После переноса сайта http://beautysalonsugar.ru/ с хостинга timeweb.ru на nic.ru поехала верстка, почему - не понятно. Кто может поправить? Перенесенная версия сайта по адресу http://beautysalonsugar.ru/ Чтобы посмотреть как сайт выглядит нормально, нужно прописать в hosts старый хостинг: 92.53.121.171 beautysalonsugar.ru

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
altunitanya96
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Копирайт 10 отзывов (тематика: центр косметологии)
Была рада выполнить заказ. Задача была четко поставлена, в связи с чем не было трудностей в ее исполнении. Оплата своевременная и достойная.
Работа выполнена в полном объеме и в срок! Были небольшие правки, которые были внесены в течении суток. Короче работой доволен, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Сайт для фирмы, занимающейся антикором (авто)
Спасибо / рекомендую/ все быстро качественно ! Супер заказчик!!!
Все сделано в срок, верстка валидная, сайт до сих пор работает на ней :)
Ответный отзыв
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$240
10 баллов
5 лет назад
Верста сайта + натяжка на CMS
Арсений отличный заказчик, все на высшем уровне! Рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством с Ярославом. Работа по сайту на Wordpress была сделана в короткий срок и наилучшего качества (кроссбраузерность, адаптивность, валидность, seo оптимизация). Кроме того в ходе дальнейших корректировок и правок Ярослав всегда был на связи и супер оперативно вносил все правки на сайт. Тот редкий случай когда чувствуется высокая экспертиза и ответственность за сроки/результат. Рекомендую Ярослава как подрядчика и буду обращаться еще.
Ответный отзыв
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$120
10 баллов
5 лет назад
Дизайн для сайта ros-adv.ru
Все прошло отлично. Арсений оказался вежливым и ответственным человеком, проект закончили раньше времени без поправок.
Выбрал Романа на один горящий по срокам проект и попал точно в цель. Роман сделал все за 3 дня при этом ему даже пришлось работать по ночам. Дизайн получился простым как и хотел заказчик, ну и главное с адаптивной версией сайта под мобилку. Буду обращаться еще и рекомендую другим работать по дизайну с Романом!
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Tatana_
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Редизайн сайта
Хороший заказчик) четкое задание, быстрая оплата
Отлично поработали с Татьяной! С момента брифа до получения макетов в PSD (4 страницы) прошло ровно 2 дня :) Результат получится отличный с первого раза, даже не потребовались доработки и правки. Буду обращаться еще!
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