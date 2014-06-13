Необходимо сделать верстку сайта и натяжку на CMS (предпочтительно WordPress / ModX). Требования: 1. Десктоп версия + адаптив (есть дизайн всех состояний) 2. SEO верстка, возможность менять метатеги страниц и статей, правильное формирование заголовков на страницах. Правильная ...
Это ганста агентство и я тут рекламный директор.
Маркетинг стратегия и digital реклама.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта. Сайт из себя будет представлять архив журналов(печатных), которые мы будем переводить в digital формат для индексации статей и дальнейшего их поискового продвижения. Задачи которые должен решать сайт:[list=1][*]Удобная навигация по каталогу журналов[*]Превью статей из ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищу талантливого диза для личного проекта - интернет магазин гаджетов (в основном техника apple и аксессуары). Нужен человек с опытом UX и проектирования/дизайна удобных интерфейсов для магазинов (в том числе личных кабинетов). Вот рефы которые мне понравились: https://yablokistore.ru/ https://spb-apple.ru/ https://www.dns-shop.ru/ Исходя ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист, который сможет доработать сайт по нашему брифу. Бриф будем составлять вместе уже после выбора программиста. Примерная задача такая: Доработка автоматического связывальщика номенклатур по лекарственным средствам Работа со справочниками лекарств Систематизация данных Настройка взаимодействия с 1c Знания которые нужны на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать редизайн сайта Bousu.ru Основные требования: 1. Адаптивный дизайн 2. Редизайн главной 3. Дизайн раздела "Статьи" по рефу http://goncharov-advokat.com/category/articles/ 4. Дизайн раздела "Публикация" по рефу http://goncharov-advokat.com/articles/tonkie-grani-mezhdu-krazhey-grabezhom-i-razboem/ 5. Дизайн доп страниц (награды, контакты, галерея) Без фанатизма, нужно выдержать простой стиль и цвета как ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть готовый сайт с версткой, нужно установить на хостинг CMS Wordpress и натянуть на него верстку/дизайн. Главное, чтобы можно было легко править информацию на сайте, добавлять статьи и фото. Плюс нужно чтобы были все функции для SEO ...Закрыт5 лет назад
Нужно сделать рерайт 3х статей для размещения на других сайтах. Требования 80% уникальности. В первом или втором абзаце должна быть фраза "Адвокат Марина Русакова" которая будет активной ссылкой на официальный сайт. Обьем рерайта статьи 4-6 тысяч знаков. Смысл ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен копирайт 10 качественных отзывов про услуги косметологического центра (будет бриф на основании реальных историй). Тематика отзывов: RF тератия, криомассаж, чистка лица, удаление угрей, мезотератия, акне и т.д. Нужен копирайтер знающий тематику. При отклике пишите цену за 10 ...Завершен5 лет назад
Нужен копирайтер, готовый писать тексты по моим брифам в тематике косметология, дерматология, прыши, угри и т.д. Только с опытом в данной тематике либо в медицинской тематике. Бриф будет готов 19 мая, на выполнение работ будет 3-5 дней. Объем ...Завершен5 лет назад
Сайт http://mw-school.ru/ Есть вещи которые предыдущий верстальщик не успел\не смог довести до ума и уехал отдыхать со спокойной душой. Надо максимально быстро допилить, что он не успел. Сайт на MODx Нужны прогер с опытом готовый за 1-2 дня допилить, что ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать отзывы об "Умном" КАСКО. Это когда на машину ставится специальное устройство для слежения за автомобилем (пройденная за день дистанция, ускорение, аварии и т.д.). Отзывы должны быть как про сам способ страхования, так и про ...Завершен7 лет назад
Нужно разместить по 5 отзывов на двух сайтах(otzovik и irecommend) с разных аккаунтов по одному продукту. Итого 10 отзывов и 10 аккаунтов на отзовиках. Пишите сроки и цены за 10 отзывов.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист, который имеет хороший опыт по управлению репутацией в интернете. По возможности имеет базу собственных аккаунтов(ботов) на различных сайтах (irecommend, otzovic, vseotzivi, ruotziv и т.д.) или имеет базу фрилансеров(офферов) готовых размещать отзывы со своих аккаунтов. [b]Задача:[/b] ...Управление проектами11 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать верстку + программинг под CMS Сайт небольшой. Два типа страниц, несколько форм. Доп. функционал: 1. Слайдер 2. Появление 2й версии верхнего меню при скроле и закрепление его вверху браузера. 3. API карта с Яндекса Состав сайта: 1. Главная 2. Внутренняя (карточка ...Завершен8 лет назад
Нужна помощь в переносе сайта. Пытался сам. Но отваливается админка и склейка доменов www и без www. Пишите цены и сроки.Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно 20 статей по фармацевтической и медицинской тематике и потом еще каждый месяц от 10 статей. Требуется базовая SEO оптимизация статей (ключевые слова, словоформы, тошнота и т.д.) Примерные теги статей: лекарства, успокоительное, снотворное, бессонница, стресс, симптомы, ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен специалист по настройке Google Analytics и Google tag manager. Нужно продвинутое обучение по настройке аналитике. Самые важные темы: 1. Настройка собственной группы каналов. Настройка брендовых каналов. 2. Правка верстки сайта для корректного отображения Page analytics по всем активным ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть дизайн + верстка калькулятора, вот тут копия( исходники все есть)http://1st-expert.ru/index.php. Нужно добавить его на сайта cras-center.spb.ru/calculator Принцип работы калькулятора. Пользователь заходит на страницу, выбирает визуально элемент для замены\ремонта, нажимая на иконку. В окошке появляются возможные действия ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
После переноса сайта http://beautysalonsugar.ru/ с хостинга timeweb.ru на nic.ru поехала верстка, почему - не понятно. Кто может поправить? Перенесенная версия сайта по адресу http://beautysalonsugar.ru/ Чтобы посмотреть как сайт выглядит нормально, нужно прописать в hosts старый хостинг: 92.53.121.171 beautysalonsugar.ruЗавершен10 лет назад
Перенести сайт http://beautysalonsugar.ru/ с хостинга timeweb.ru на nic.ru Доступы все есть. NS сервера у регистратора пока не менял. Цены, сроки.Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт10 лет назад