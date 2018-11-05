altunitanya96

Татьяна Алтунина altunitanya96

 
27 летРоссия/Красноярск
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Перевод статей, личной документации

Студентка 4 курса Сибирского Федерального Университета по специальности лингвист - переводчик.Владею английским и немецким языками на уровне С1 и В2 соответственно.Занимаюсь письменным переводом научных и научнопопулярных статей, а также личной документации. Быстрый, выполненный в срок, качественный, профессиональный перевод.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
MafiyaRU
Арсений 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Копирайт 10 отзывов (тематика: центр косметологии)
Работа выполнена в полном объеме и в срок! Были небольшие правки, которые были внесены в течении суток. Короче работой доволен, буду обращаться еще.
Была рада выполнить заказ. Задача была четко поставлена, в связи с чем не было трудностей в ее исполнении. Оплата своевременная и достойная.
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