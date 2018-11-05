Перевод статей, личной документации
Студентка 4 курса Сибирского Федерального Университета по специальности лингвист - переводчик.Владею английским и немецким языками на уровне С1 и В2 соответственно.Занимаюсь письменным переводом научных и научнопопулярных статей, а также личной документации. Быстрый, выполненный в срок, качественный, профессиональный перевод.
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена в полном объеме и в срок! Были небольшие правки, которые были внесены в течении суток. Короче работой доволен, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Была рада выполнить заказ. Задача была четко поставлена, в связи с чем не было трудностей в ее исполнении. Оплата своевременная и достойная.