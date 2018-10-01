Веб-дизайнер
Всем привет!
Меня зовут Татьяна и я веб-дизайнер. Разрабатываю дизайн сайтов и приложений любой сложности и направленности: от лендингов до интернет-магазинов, промо- и корпоративных сайтов/приложений.
Я решаю задачу исходя из возможностей вашего бизнеса и конечной цели продукта. Помогу создать личный бренд в сети с помощью хорошего и, главное, удобного сайта.
Портфолио можно посмотреть в разделе weblancer, больше работ по запросу лично.
ссылки на портфолио:
https://www.behance.net/tatanaart
Если Вы заинтересованы в моих услугах - Вы можете связаться со мной любым, удобным для вас, способом:
- email: [email protected]
- Telegram @Tatana_i
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
Отлично поработали с Татьяной! С момента брифа до получения макетов в PSD (4 страницы) прошло ровно 2 дня :) Результат получится отличный с первого раза, даже не потребовались доработки и правки. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Хороший заказчик) четкое задание, быстрая оплата
$30
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Татьяне за работу все сделано отлично!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, определенно рекомендую)
$84
10 баллов
7 лет назад
Быстро и качественно выполнила работу. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Все отлично! Спасибо, готова сотрудничать снова))
$170
10 баллов
7 лет назад
Очень рекомендую Татьяну как профессионального дизайнера и верстальщика. Татьяна создавала дизайн и верстку сайта с нуля на platforma LP и идеально справилась со своей задачей! По срокам - все вовремя, по пожеланиям и корректировкам - быстро, четко и без вопросов. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Порядочный заказчик, интересные задачи, оплата быстрая. Буду рада новым заказам! Рекомендую к сотрудничеству.
$25
10 баллов
7 лет назад
Opencart
Спасибо, все сделано отлично и вовремя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, определенно рекомендую!
Дизайн сайтов
11 отзывов
$10/час
от $8от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
2 отзыва
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$8/час
от $80
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга