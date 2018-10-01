Tatana_

Татьяна Tatana_

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Веб-дизайнер

Всем привет!

Меня зовут Татьяна и я веб-дизайнер. Разрабатываю дизайн сайтов и приложений любой сложности и направленности: от лендингов до интернет-магазинов, промо- и корпоративных сайтов/приложений.

Я решаю задачу исходя из возможностей вашего бизнеса и конечной цели продукта. Помогу создать личный бренд в сети с помощью хорошего и, главное, удобного сайта.

Портфолио можно посмотреть в разделе weblancer, больше работ по запросу лично. 

ссылки на портфолио:

https://www.behance.net/tatanaart 

https://dribbble.com/Tatana

Если Вы заинтересованы в моих услугах - Вы можете связаться со мной любым, удобным для вас, способом:

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Отзывы заказчиков

MafiyaRU
Арсений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Редизайн сайта
Отлично поработали с Татьяной! С момента брифа до получения макетов в PSD (4 страницы) прошло ровно 2 дня :) Результат получится отличный с первого раза, даже не потребовались доработки и правки. Буду обращаться еще!
Хороший заказчик) четкое задание, быстрая оплата
Ответный отзыв
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать три прототипа страниц
Спасибо Татьяне за работу все сделано отлично!
Отличный заказчик, определенно рекомендую)
Ответный отзыв
Kostiak75
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$84
10 баллов
7 лет назад
Натянуть на битрикс 1 сайт и отредактировать по сео второй.
Быстро и качественно выполнила работу. Буду обращаться еще.
Все отлично! Спасибо, готова сотрудничать снова))
Ответный отзыв
arbitrash
Дмитрий 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$170
10 баллов
7 лет назад
Создание дизайна для сайта на PlatformaLP
Очень рекомендую Татьяну как профессионального дизайнера и верстальщика. Татьяна создавала дизайн и верстку сайта с нуля на platforma LP и идеально справилась со своей задачей! По срокам - все вовремя, по пожеланиям и корректировкам - быстро, четко и без вопросов. Буду обращаться еще!
Порядочный заказчик, интересные задачи, оплата быстрая. Буду рада новым заказам! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
eskrynnyk
Евгений 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Корректировка дизайна страницы товара для интернет-магазина Opencart
Opencart
Спасибо, все сделано отлично и вовремя.
Отличный заказчик, определенно рекомендую!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
11 отзывов
$10/час
от $8от 1 дня
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$10/час
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от 1 дня
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