Веб-дизайнер

Всем привет!

Меня зовут Татьяна и я веб-дизайнер. Разрабатываю дизайн сайтов и приложений любой сложности и направленности: от лендингов до интернет-магазинов, промо- и корпоративных сайтов/приложений.

Я решаю задачу исходя из возможностей вашего бизнеса и конечной цели продукта. Помогу создать личный бренд в сети с помощью хорошего и, главное, удобного сайта.

Портфолио можно посмотреть в разделе weblancer, больше работ по запросу лично.

ссылки на портфолио:

https://www.behance.net/tatanaart

https://dribbble.com/Tatana

Если Вы заинтересованы в моих услугах - Вы можете связаться со мной любым, удобным для вас, способом: