Разработать дизайн для двух сайтов в одном стиле

Здравствуйте!

Нужно разработать дизайн для одностраничника и для небольшого сайта-визитки.

Дизайн нужен в нескольких разрешениях, т.к. сайты будут адаптивными.

Оба сайта должны быть выполнены в одном стиле - не одинаковыми, но чтобы стиль прослеживался.

По запросу вышлю ссылки на простые прототипы, логотипы и презентацию