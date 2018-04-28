Дизайн сайта (тематика - ЧМ2018)

нужно разработать макет лендинга, для строительной компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все необходимые ТЗ и информацию по структуре будущего сайта я предоставлю.
Для данного проекта нужен специалист, который сможет:
1. Продумать грамотный дизайн с хорошим уровнем usability (сочетание цветов, расположение объектов относительно друг друга, форма, размеры, внешний вид элементов)
2. Учесть все мои корректировки и пожелания из ТЗ
3. Буду рад предложениям исполнителя по дизайну. То есть у меня нет четкого представления, как будет выглядеть, поэтому надеюсь на некоторый элемент творчества. Кстати, я также предоставлю в помощь портреты пользователей сайта с их потребностями, чтобы сделать дизайн ещё более удобным.
Проект должен начать работать уже в мае, так что хотелось бы получить быстрое выполнение. Интересуют цены и сроки. Просьба расписать, что вы можете предложить по этому проекту в заявках к заказу, а я уже именно на основе заявок выберу исполнителя и мы вместе сделаем крутой проект.
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