Редизайн сайта

Работу выполнил по ТЗ. Сроки немного затянули, но это из-за изменений в ТЗ в ходе работы. В процессе отправлял Алексею еще несколько заказов по другим проектам на разработку логотипа, банеров, также выполнил без нареканий. Всегда на связи, возникающие спорные моменты всегда обсуждаются и решаются.