Редизайн сайта

Добрый день Нужен Редизайн верхней части сайта [b]https://neopier.com[/b], (переделать и добавить элементов) из примеров - http://n-torrents.ru/ , (Компактная шапка с менюшкой, ниже горизонтальный блок из фильмов и игр и на фоне рекламка игры.) Повторюсь, нужен Редизайн не всего сайта! а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предложения без цены не рассматриваются!!!
Предложить 3 варианта нового дизайна. Цвета и элементы на усмотрение дизайнера, но в соответствии с тематикой. Выбранный дизайн доработать с учетом пожеланий заказчика. Домен сайта в файле.
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