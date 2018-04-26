Добрый день Сайт http://awella.ru/ Ваша задача - только дизайн! Нужно сделать дизайн шапки и подвала: А) Сверху оставить название сайта и телефоны (остальная информация есть в контактах; Б) Внизу нужно сделать во всю длину «контакты», «о нас», «блог», «вакансии» и ...