Дизайнер

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки179 просмотров
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Нужно сделать страницу, наподобие этой https://vk.com/page-23105105_54463163. Будут размещаться видео-отзывы. При отклике прошу написать:

1.Сроки реализации проекта

2. Цена вопроса

3.Ссылка на созданные вами wiki (без примеров не общаемся!)

6 лет назад
Sweety28
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад