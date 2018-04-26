Доработка главной сайта на OpenCart

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки148 просмотров
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Необходима доработка главной страницы сайта anticorsib.ru, функционал по карусели товаров и тд. Все подробности в ТЗ.

Оплата поэтапно.

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OpenCart
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад