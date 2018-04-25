Красивые макеты работ для портфолео Weblancer и т.п.

Такой вопрос на сайте есть возможность выводить с админки обычные баннеры картинка + ссылка, но мне нужно сделать так что бы ещё можно было вставлять код рекламы яндекс + adsense то есть сделать поле для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который будет делать красивые макеты работ для портфолио Weblancer и т.п.
Работа постоянная по мере выполнения мной заказов, примерное количество нужных работ в месяц около 3-5.
Всего потребуется 10-12 работ для портфолио.
От вас цена за стоимость одной работы и пример.
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