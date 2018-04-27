Вывод рекламного баннера на сайте ?

Такой вопрос на сайте есть возможность выводить с админки обычные баннеры картинка + ссылка, но мне нужно сделать так что бы ещё можно было вставлять код рекламы яндекс + adsense то есть сделать поле для кода за основу нужно взять например фаил вывода баннера прикрепил его к заданию.

Лишне с файла убрать но не чего не нарушить