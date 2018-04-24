Дизайнер Bitrix

Добрый день! Исходник вот [url=https://goo.gl/SEqtvJ]goo.gl/SEqtvJ[/url] Полные доступы предоставлю. Нужны небольшие правки некоторых страниц: 1. [url=https://yadi.sk/i/cK00DRmU3UiwFL]yadi.sk/i/cK00DRmU3UiwFL[/url] – сделать больше акцента на блоки. Либо ли их сделать больше, либо ли как-то надписи поярче 2. [url=https://yadi.sk/i/ChPLzSxW3Uiv8m]yadi.sk/i/ChPLzSxW3Uiv8m[/url] не нравится то что, фото и заявка растянуты на всю страницу. Можно ...