Дизайнер Bitrix

Создать дизайн лендинга компании, персональный проект для дизайнера Ильи Новака :) ЭТО ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОДНОГО ДИЗАЙНЕРА, НЕ НУЖНО ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ!
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Техническое задание
Наш сайт lifefond24.ru.rlvt.ru/
Сайт откуда взять https://fond.predanie.ru/blago/340595/
Сайт где разместить
prntscr.com/j9si34 (карточки помощи сместить вниз)
prntscr.com/j9sif8 (блоки сдвинуть вниз )
Создать вид платежной системы
активное поле должно быть выделено цветом (сейчас на сайте доноре наоборот)
если поле не заполнено писать анонимно
Пишите стоимость, Ваш скайп
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