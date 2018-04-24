Дизайнер Bitrix

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки135 просмотров
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Техническое задание  

Наш сайт   lifefond24.ru.rlvt.ru/ 

Сайт откуда взять  https://fond.predanie.ru/blago/340595/

Сайт где разместить 

prntscr.com/j9si34  (карточки помощи сместить вниз) 

prntscr.com/j9sif8  (блоки сдвинуть вниз ) 

prntscr.com/j9siy1 

prntscr.com/j9sjdn 

prntscr.com/j9sjuh 

Создать вид платежной системы 

prntscr.com/j9sdti   

активное поле  должно быть выделено цветом (сейчас на сайте доноре наоборот) 

prntscr.com/j9se4x 

если поле не заполнено   писать анонимно 

prntscr.com/j9seq0 

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6 лет назад
Maximum1988
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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