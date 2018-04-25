Создать дизайн лендинга компании, персональный проект для дизайнера Ильи Новака :) ЭТО ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОДНОГО ДИЗАЙНЕРА, НЕ НУЖНО ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн короткого лендинга (2 экрана)
Мокап тут: https://app.moqups.com/Ana-kazarina/k6ZRczvzvz/view/page/abbe90c51
Важно! Комментирую заказ по скайп. Обязательно показать первый вариант первого экрана. Правки принимать до полной сдачи дизайна. Слои должны быть аккуратно разобраны под верстку.
Примеры наших сданных дизайнов для этого заказчика: http://test.mrg-remont.ru/ http://test.mrg-vanna.ru/
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