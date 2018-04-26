Здравствуйте! Нужен логотип для сайта .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редизайн личного кабинета.
Исходные данные следующие:
- есть функционирующий портал, в кабинете которого нужно сделать редизайн.
- даю доступ к страницам через zeplin.
- логотип и брендбук
Нужно сделать такие работы:
- адаптировать цвета кабинета под корпоративный стиль компании
- нарисовать более красивые "иконки" страниц
- улучшить шрифты и читабельность текста
Спасибо :)
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