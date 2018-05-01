Создание лендинга Фин тематика Форекс

Дизайн сайтовЗавершен14 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я сразу даю ссылку на тз если есть время и желание озвучьте цену за работу.

https://docs.google.com/document/d/1P-O92OZM9opSJOwJOWWL6yc_tmyASCyDugBMPa6B0JE/edit

6 лет назад
Taren91
Андрей 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
Spencer1
Дмитрий 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$120
5 дней
Супер исполнитель! Все по высшему дизайн выше всяческих похвал! Обязательно будем сотрудничать в дальнейшем!
Рекомендую Андрея как ответственного заказчика. Четко поставленная задача, мгновенная оплата. Спасибо за проект, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн для онлайн турниров CS CSGO DOTA2

    Нужен оригинальный дизайн для онлайн турниров CS CSGO DOTA2 Требования интерфейс (идея)  Стоимость Сроки  Пример работ на такую тематику. Только для тех у кого есть или был опыт в разработки дизайнов на игровую тематику.  Пример работы дизайна для онлайн турниров https://overpro.ru  Примера ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Верстка и эквайринг

    Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (+ эквайринг) [b] Задача [/b]1) Внести изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js)  Сохранить адаптивность!!! Сохранить разрешение в psd файле!  2)  добавить эквайринг Альфа-банка  Сроки 2 дня  Эквайринг: Верстку берем ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга для навесов.

    $143

    Требуется дизайнер  для разработки макета для навесов. Ссылка на прототип: http://a1cu8sv7.plp7.ru Ссылка на сайт для производства навесов для ориентира:  [b][u]http://www.мирнавесов77.рф[/u][/b] Только для свободных фрилансеров. Срок: 2 дня

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайнер

    Нужно сделать страницу, наподобие этой [url=https://vk.com/page-23105105_54463163]https://vk.com/page-23105105_54463163[/url]. Будут размещаться видео-отзывы. При отклике прошу написать: 1.Сроки реализации проекта 2. Цена вопроса 3.Ссылка на созданные вами wiki (без примеров не общаемся!)

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Натянуть на OpenCart 1.5.5

    Вот такой дизайн http://flake.pusku.com/Alttechno/ Подключить весь рабочий функционал! В том числе модули админа и пользователей после авторизации  Сайт aparat.ua  сюда натянуть!  сохранить позиции, ссылочную массу не потерять позиции важно!  только дизайн!

    OpenCart
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание дизайн макета по мокапу

    $40

    Нарисовать дизайн лендинга по мокапу. Тематика: реклама, маркетинг Сроки: 28.04.2018 до 10.00 по МСК Цена: 2500-2700 рублей.  Выполненную работу передавать в PSD формате. Подробности будут обсуждаться с дизайнерами кто пришлет свое портфолио. Опыт работы с данной тематикой приветствуется!

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн шапки и подвала

    $25

    Добрый день Сайт http://awella.ru/ Ваша задача - только дизайн! Нужно сделать дизайн шапки и подвала: А) Сверху оставить название сайта и телефоны (остальная информация есть в контактах; Б) Внизу нужно сделать во всю длину «контакты», «о нас», «блог», «вакансии» и ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Красивые макеты работ для портфолео Weblancer и т.п.

    Нужен человек который будет делать красивые макеты работ для портфолио Weblancer и т.п.  Работа постоянная по мере выполнения мной заказов, примерное количество нужных работ в месяц около 3-5.  Всего потребуется 10-12 работ для портфолио.  От вас цена за ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад