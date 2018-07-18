Редизайн верхней части сайта + верстка.

Добрый день

Нужен Редизайн верхней части сайта https://neopier.com, (переделать и добавить элементов) из примеров - http://n-torrents.ru/ , (Компактная шапка с менюшкой, ниже горизонтальный блок из фильмов и игр и на фоне рекламка игры.)

Повторюсь, нужен Редизайн не всего сайта! а лишь шапки.

Жду цену.