Редизайн верхней части сайта + верстка.

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок221 просмотр
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Добрый день

Нужен Редизайн верхней части сайта https://neopier.com, (переделать и добавить элементов) из примеров - http://n-torrents.ru/  , (Компактная шапка с менюшкой, ниже горизонтальный блок из фильмов и игр и на фоне рекламка игры.)

Повторюсь, нужен Редизайн не всего сайта! а лишь шапки.

Жду цену.

6 лет назад
evgenr3
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
natuse4ka_87
Наталья 
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$23
2 дня
Отлично рисует!
Спасибо.
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