Нарисовать дизайн главной

$85
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки285 просмотров
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1. Красиво нарисовать главную страницу согласно прикрепленного макета 

цвета, особенности, логотип говорю и высылаю заказчику 

на выходе первого этапа psd по слоям 

2. Сверстать в обычный html (xhtml) (можно без CMS) 

кроссбраузерно и адаптивно 

Жду ваши цены и примеры работ 

(рассмотрю даже выполнение только 1го этапа, если очень красивые работы у дизайнера) 

Бюджет ограничен. 

Работа не сложная, но выполнить на уровне нужно! 

Нужно оперативно сделать!

P.S. Бюджет до 85 USD за пункт 1

6 лет назад
wh61
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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