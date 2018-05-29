Дизайн интернет-магазина под Bootstrap

Необходим дизайн для интернет-магазина мебели.

Уровень дизайна: подобно этим сайтам:

https://www.triya.ru/

http://mebelgrad.com/

http://mebel.dveribravo.ru/

Предполагаемая аудитория сайта: средний класс от 20 до 60 лет.

Стиль: минимализм, бизнес/деловой.

Разрешения экранов (это не ширина контейнера Bootstrap!): 320px, 768px, 1000px, 1920px

Количество страниц: Главная + 11 внутренних.

Адаптивность нужна только для 3 страниц, они указаны в брифе. Остальные страницы однотипные, их нужно нарисовать 1 раз под разрешение 1920px.

Бриф на дизайн находится во вложении. В брифе даны ссылки на эскизы дизайна.

Пожалуйста, указывайте ориентировочные цены и сроки работы. Предпочтение отдаю НЕ студиям. Настроен на долговременное сотрудничество над интересными и сложными проектами.