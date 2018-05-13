Дизайн крупного портала

Описание проекта

Нужен дизайнер на выполнение крупного проекта: площадка дляобщения: анонимного чат с девушками.

Это тестовый проект. Дальше будут еще серьезные работы, еслиисполнитель будет делать в срок.

Нужно сделать портал не просто очередным в рунете, апридумать большой плюс, преимущественное отличие. Может функцию какую-то или особенное оформление.

Требования

1.Выполнение в оговоренные сроки и даже раньше. Будупроверять результаты каждый день. Если пойму, что тупо не выполняете, отстраняю

от проекта.

2.Четкое соответствие заданным требованиям в ТЗ и при этомкреативизм. Хотелось бы получить развернутое мнение дизайнера об улучшении

проекта. Создании возможных функций и тд

3.Понимание, что мы работаем на перспективу. То есть непараллельное ведение еще 10 проектов, а ваша полная отдача для этого проекта.

4.связь в Telegram предпочтительнее