Дизайн крупного портала

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок226 просмотров
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Описание проекта

Нужен дизайнер на выполнение крупного проекта: площадка дляобщения: анонимного чат с девушками.

Это тестовый проект. Дальше будут еще серьезные работы, еслиисполнитель будет делать в срок.

Нужно сделать портал не просто очередным в рунете, апридумать большой плюс, преимущественное отличие. Может функцию какую-то или особенное оформление.

Требования

1.Выполнение в оговоренные сроки и даже раньше. Будупроверять результаты каждый день. Если пойму, что тупо не выполняете, отстраняю

от проекта.

2.Четкое соответствие заданным требованиям в ТЗ и при этомкреативизм. Хотелось бы получить развернутое мнение дизайнера об улучшении

проекта. Создании возможных функций и тд

3.Понимание, что мы работаем на перспективу. То есть непараллельное ведение еще 10 проектов, а ваша полная отдача для этого проекта.

4.связь в Telegram предпочтительнее

6 лет назад
Eugenius2012
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Artyom-S
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$100
7 дней
Мне нужен был дизайн главной страницы. Артем сделал ее за 4 дня. Я еще капризничал пару раз, но в результате Артем сделал все, как я просил. Поэтому я остался доволен на 100%. Кстати, так быстро, как Артем, мне еще никто не отвечал.
Женя всегда на связи, корректно просил внести правки и в итоге вышла отличная работа. Рекомендую работать с Евгением!
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