Верста сайта + натяжка на CMS

Системы управления (CMS)Завершен19 заявок342 просмотра
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Необходимо сделать верстку сайта и натяжку на CMS (предпочтительно WordPress / ModX).

Требования:

1. Десктоп версия + адаптив (есть дизайн всех состояний)

2. SEO верстка, возможность менять метатеги страниц и статей, правильное формирование заголовков на страницах. Правильная разметка.

3. Удобство при добавлении новых статей и файлов на сайт.

Пример десктопной версии:

https://projects.invisionapp.com/share/3RQZBBD5MZ4#/screens/351932807_-------

В заявке указывайте цены и сроки выполнения, работаю по безопасной сделке.

5 лет назад
MafiyaRU
Арсений 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 лет назад
$240
4 дня
WMZ
Очень доволен сотрудничеством с Ярославом. Работа по сайту на Wordpress была сделана в короткий срок и наилучшего качества (кроссбраузерность, адаптивность, валидность, seo оптимизация). Кроме того в ходе дальнейших корректировок и правок Ярослав всегда был на связи и супер оперативно вносил все правки на сайт. Тот редкий случай когда чувствуется высокая экспертиза и ответственность за сроки/результат. Рекомендую Ярослава как подрядчика и буду обращаться еще.
Арсений отличный заказчик, все на высшем уровне! Рекомендую!
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