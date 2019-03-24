Верста сайта + натяжка на CMS

Очень доволен сотрудничеством с Ярославом. Работа по сайту на Wordpress была сделана в короткий срок и наилучшего качества (кроссбраузерность, адаптивность, валидность, seo оптимизация). Кроме того в ходе дальнейших корректировок и правок Ярослав всегда был на связи и супер оперативно вносил все правки на сайт. Тот редкий случай когда чувствуется высокая экспертиза и ответственность за сроки/результат. Рекомендую Ярослава как подрядчика и буду обращаться еще.