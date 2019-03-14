[url=http://dario.kh.ua/]http://prntscr.com/mxvoav[/url] - Вот этот сайт надо перенести на новую версию. У магазина 191 товар. Интересует цена за перенос сайта и отдельно за перенос товаров. Пишите цены и сроки. Заявки рассматриваю только с наличием портфолио на Open Cart. Спасибо за внимание!