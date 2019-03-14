Исправить ошибку - Super PWA на Word Press

Друзья, возникла проблема.

На интернет-магазин был установлен плагин Super PWA со стандартными настройками. Манифест, https, статус - все показано, что подключено.

Но если заходишь с мобильного - ничего не происходит - всплывающего окошка нет, чтобы скачать приложение.

Кто работал с этим плагином, помогите.