Исправить ошибку - Super PWA на Word Press

Добрый день! Нужно натянуть верстку на Вордпресс Верстка не сложная. Функционал тоже. Обычный сайт Будьте готовы возможно потребуются правки по верстке. Проверка результата будет проходить с помощью теста на скорость загрузки [b][url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru]google page Insight [/url][/b]и [url=https://www.webpagetest.org]https://www.[b]webpagetest[/b].org [/url] В заявку покажите пару примеров из ...
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Друзья, возникла проблема.
На интернет-магазин был установлен плагин Super PWA со стандартными настройками. Манифест, https, статус - все показано, что подключено.
Но если заходишь с мобильного - ничего не происходит - всплывающего окошка нет, чтобы скачать приложение.
Кто работал с этим плагином, помогите.
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