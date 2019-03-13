Редизайн сайта на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! 

Нужно сделать редизайн сайта на Битрикс. 

Будет новый дизайн.

Задача его сверстать и натянуть на имеющуюся CMS Bitrix 

Структура и функционал остаются прежними. 

Будет примерно 20 обычных страниц. 

2 страницы типа лендинга 

И 7 страниц полулендинговых/полуобычных. 

Вот примерно такого характера будет сайт 

https://epil-infiniti.ru

Жду 2 отдельные цены и срок по обоим пунктам:

1. Верстка?

2. Программирование? 

Без цен не рассматриваю!

Дизайн сайтаРедизайн сайта
5 лет назад
av_ermakov
Александр 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад