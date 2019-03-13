Нужно внести правки на сайт и доделать его по дизайнерскому шаблону, настроить функционал.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно сделать редизайн сайта на Битрикс.
Будет новый дизайн.
Задача его сверстать и натянуть на имеющуюся CMS Bitrix
Структура и функционал остаются прежними.
Будет примерно 20 обычных страниц.
2 страницы типа лендинга
И 7 страниц полулендинговых/полуобычных.
Вот примерно такого характера будет сайт
Жду 2 отдельные цены и срок по обоим пунктам:
1. Верстка?
2. Программирование?
Без цен не рассматриваю!
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Нужно натянуть верстку на Вордпресс Верстка не сложная. Функционал тоже. Обычный сайт Будьте готовы возможно потребуются правки по верстке. Проверка результата будет проходить с помощью теста на скорость загрузки [b][url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru]google page Insight [/url][/b]и [url=https://www.webpagetest.org]https://www.[b]webpagetest[/b].org [/url] В заявку покажите пару примеров из ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Город на сайте определяется плагином city fields Есть js виджеты для некоторых городов они подключается в зависимости от определенного ранее города. Задача - изменить правила подгрузки виджета, таким образом что бы город определялся из UTM меток, и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо изменить внешний вид карточки товара по образцу. Стоимость указывайте, пожалуйста.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте коллеги, готовится дизайн под CMS WordPress, начинаю искать исполнителя, кто сможет интегрировать его в данную платформу. Имеется несколько нерешённых вопросов, считаю необходимым их обсудить решить до начала работ, возможно это упросить исполнителю задачу. Ожидаю ваших заявок!Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно перенести сайт marme.ru на wordpress + добавить фишки и дизайн.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нужно вывести дополнительные поля объявлений на сайте, сделанном на flynax.com - демо админки можно посмотреть у них. Вроде бы должно выводиться все через админку, но возможно и кодом.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
На сайте https://diamond-aero.ru/ нужно создать доп страницы (на Tilda) описания самолетов. На главной странице есть таблица с популярными рейсами. Нужно сделать активную ссылку на страницу с описанием самолета. Структура страницы: 1 Заголовок страницы H1 2 Фото самолета +фото салона ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Приветствую. В виджете комментирования на сайте https://slogen.ru/ имеется более 100к комментариев, больше 100к лайков у кнопки "нравится". Переехали на https пузомерка у кнопки "нравится" обнулилась, комменты у виджета ВК доступны только по кнопке "администрирование." Задача - вернуть ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу частного специалиста по Wordpress для внесения правок в сайт. Оплата за проект. Нужен частный мастер. Возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт5 лет назад