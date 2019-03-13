Изменение js виджета на MODx

Город на сайте определяется плагином city fields

Есть js виджеты для некоторых городов они подключается в зависимости от определенного ранее города.

Задача - изменить правила подгрузки виджета, таким образом что бы город определялся из UTM меток, и после если по ним определить не удалось то определялся через city fields.

примеры:

1 Через city fields у посетителя определен город Москва, utm метка utm_campaign = "Сертфикация Киров ".

В этом случае подключается js код который нужен для Кирова.

2 Через city fields у посетителя определен город Казань, utm мети нет.

В этом случае подключается js код который нужен для Казани.