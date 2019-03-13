Вывести дополнительные поля на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка174 просмотра
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Нужно вывести дополнительные поля объявлений на сайте, сделанном на flynax.com - демо админки можно посмотреть у них. Вроде бы должно выводиться все через админку, но возможно и кодом.

5 лет назад
andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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