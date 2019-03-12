Натянуть верстку на движок

Необходимо разработать адаптивную тему для Drupal 7 на базе Bootstrap. Превью макетов [url=https://yadi.sk/d/u8H39uGMYibwpQ.]https://yadi.sk/d/u8H39uGMYibwpQ.[/url] По макетам будет несколько комментариев (как складывать блоки/что скрывать и на каких контрольных точках и т.д.). Структура сайта уже готова, рабочее содержимое добавлено (ноды, вебформы, блоки, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закончили недавно дизайн, ищу сейчас исполнителя для верстки и натяжки.
Хотелось бы оценить натяжку предварительно на CMS, вот макеты.
https://yadi.sk/i/hHSMBrL0OCHSYw
https://yadi.sk/i/kFmAVFSKozMvuw
https://yadi.sk/i/hHSMBrL0OCHSYw
Интересует: цена, срок, на какой CMS готовы реализовать.
У сайта будет структура примерно как на меню из макетов (порядка 50 внутряков)
Наполню контентом сам.
Внутряки строятся по большому счету на макете главной (который во вложении)
Нужна возможность включить/отключить вывод того или иного блока на внутренних страницах
Нужна возможность меня цену за тонну черного металла (напр. до 16 000 рублей/т.) в одном месте - чтобы она подтягивалась, и в блоки, и в мета-теги.
Нужна возможность прайс-листы (их будет порядка 10 штук) задавать так же в одном месте, чтобы они потом подтягивались на нужные страницы.
Базовая настройка под SEO (ЧПУ, редиректы с внутренних адресов, мета-теги, задание каноничной страницы и т.д.)
При отправке заявки надо будет включить в тело письма с какой страницы отправлено, utm-метки с которыми пришел юзер (параметры страницы после ?) и настроить сразу передачу целей в метрике (пришлю конкретику)
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