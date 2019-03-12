Натянуть верстку на движок

Закончили недавно дизайн, ищу сейчас исполнителя для верстки и натяжки.

Хотелось бы оценить натяжку предварительно на CMS, вот макеты.

https://yadi.sk/i/hHSMBrL0OCHSYw

https://yadi.sk/i/kFmAVFSKozMvuw

https://yadi.sk/i/hHSMBrL0OCHSYw

Интересует: цена, срок, на какой CMS готовы реализовать.

У сайта будет структура примерно как на меню из макетов (порядка 50 внутряков)

Наполню контентом сам.

Внутряки строятся по большому счету на макете главной (который во вложении)

Нужна возможность включить/отключить вывод того или иного блока на внутренних страницах

Нужна возможность меня цену за тонну черного металла (напр. до 16 000 рублей/т.) в одном месте - чтобы она подтягивалась, и в блоки, и в мета-теги.

Нужна возможность прайс-листы (их будет порядка 10 штук) задавать так же в одном месте, чтобы они потом подтягивались на нужные страницы.

Базовая настройка под SEO (ЧПУ, редиректы с внутренних адресов, мета-теги, задание каноничной страницы и т.д.)

При отправке заявки надо будет включить в тело письма с какой страницы отправлено, utm-метки с которыми пришел юзер (параметры страницы после ?) и настроить сразу передачу целей в метрике (пришлю конкретику)