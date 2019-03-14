Доработки на Битрикс

$45
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки145 просмотров
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Добрый день! 

Бюджет 3000 руб. 

Срок до 12:00 15-03-2019

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Kh4Lfz3ujc-rDZF9undOnfujcpOxML7Ywa66CNIqojg/edit

5 лет назад
av_ermakov
Александр 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alex_zolotuhin
Алексей 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$45
4 дня
Было необходимо срочно закрыть доработки сайта на Битрикс, Алексей сделал быстрее чем оговаривали и за приемлемый бюджет Рекомендую!
Спасибо) Задача четкая. Без подводных камней и переработок.