alex_zolotuhin

Алексей alex_zolotuhin

 
36 летРоссия/Курск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Доработка bitrix магазинов (битрикс), Сайты на самописках и yii2 .

Временно заказы не беру.  Не пишите зря.

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Меня зовут Золотухин Алексей и я специализируюсь на доработках сайтов на bitrix.

http://ftask.ru/ - здесь мой it блог , в котором вы можете ознакомиться с основными моими наработками. Я туда заметочки постоянно сбрасываю.

Некоторое время назад я работал в вебстудиях и дорабатывал сайты за очень большие для вас деньги , при этом до меня доходило.. ну очень мало. Сейчас я работаю на прямую, т. к. для вас результат тот же, но ваши затраты на много ниже.

Вебстудии в которых работал:

bizandsoft.ru, libercode.ru , fru-it.ru ;

Образование: инженер, специальность "Программное обеспечение вычислительных машин".

За это время я сделал более 60 работ для веба, в портфолио выложил лишь любимые.

Среди них:

-информационные сайты bitrix

-магазины на bitrix

-социальные сети bitrix

-выгрузки для bitrix

-Лендинги на самописном движке

-сайты на микрофеймворке

-сайты-визитки

-Магазины и каталоги на virtuemart

-Написаны парсеры csv для выгрузки товаров в Virtuemart;

-сайты с перестраивающимся интерфейсом, а также на svg объектах

-онлайн-калькуляторы.

-Одно крупное приложение на Yii 1 по недвижимости, одно крупное на Yii2

-Добавлено множество форм работающих на Ajax и форм, генерирующие Pdf файлы.

P.S .Надеюсь на плодотворное сотрудничество)

AjaxVirtuemartБитриксYiiСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15504771445661
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта на bitrix
Ответственный исполнитель, работу выполнил качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо. Все обсуждения по делу.
Ответный отзыв
guest_15504771445661
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Доработка раздела
Алексей выполнил порученную работу в соответствии с ТЗ, с соблюдением сроков. Специалист в своём деле, ответственный человек, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Всё хорошо) Часть функционала из прошлой задачи изменилась по ходу обсуждения, и мы оформили новую доработкой. Все остались довольны.
Ответный отзыв
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Bitrix расширение
Отличный исполнитель. Все быстро, и на высоте.
Рекомендую))) Ни одного лишнего слова, ни одной минуты задержки. Выполнил - получил результат.
Ответный отзыв
rete
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Интеграция 1 страницы в bitrix
Все ок!
Спасибо) Работали по предоплате. Постановка задачи четкая. Приятно работать.
Ответный отзыв
av_ermakov
Александр 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Доработки на Битрикс
Было необходимо срочно закрыть доработки сайта на Битрикс, Алексей сделал быстрее чем оговаривали и за приемлемый бюджет Рекомендую!
Спасибо) Задача четкая. Без подводных камней и переработок.
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