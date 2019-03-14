Доработка bitrix магазинов (битрикс), Сайты на самописках и yii2 .

Временно заказы не беру. Не пишите зря.

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Меня зовут Золотухин Алексей и я специализируюсь на доработках сайтов на bitrix.

http://ftask.ru/ - здесь мой it блог , в котором вы можете ознакомиться с основными моими наработками. Я туда заметочки постоянно сбрасываю.

Некоторое время назад я работал в вебстудиях и дорабатывал сайты за очень большие для вас деньги , при этом до меня доходило.. ну очень мало. Сейчас я работаю на прямую, т. к. для вас результат тот же, но ваши затраты на много ниже.

Вебстудии в которых работал:

bizandsoft.ru, libercode.ru , fru-it.ru ;

Образование: инженер, специальность "Программное обеспечение вычислительных машин".

За это время я сделал более 60 работ для веба, в портфолио выложил лишь любимые.

Среди них:

-информационные сайты bitrix

-магазины на bitrix

-социальные сети bitrix

-выгрузки для bitrix

-Лендинги на самописном движке

-сайты на микрофеймворке

-сайты-визитки

-Магазины и каталоги на virtuemart

-Написаны парсеры csv для выгрузки товаров в Virtuemart;

-сайты с перестраивающимся интерфейсом, а также на svg объектах

-онлайн-калькуляторы.

-Одно крупное приложение на Yii 1 по недвижимости, одно крупное на Yii2

-Добавлено множество форм работающих на Ajax и форм, генерирующие Pdf файлы.

P.S .Надеюсь на плодотворное сотрудничество)