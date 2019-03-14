Временно заказы не беру. Не пишите зря.
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Меня зовут Золотухин Алексей и я специализируюсь на доработках сайтов на bitrix.
http://ftask.ru/ - здесь мой it блог , в котором вы можете ознакомиться с основными моими наработками. Я туда заметочки постоянно сбрасываю.
Некоторое время назад я работал в вебстудиях и дорабатывал сайты за очень большие для вас деньги , при этом до меня доходило.. ну очень мало. Сейчас я работаю на прямую, т. к. для вас результат тот же, но ваши затраты на много ниже.
Вебстудии в которых работал:
bizandsoft.ru, libercode.ru , fru-it.ru ;
Образование: инженер, специальность "Программное обеспечение вычислительных машин".
За это время я сделал более 60 работ для веба, в портфолио выложил лишь любимые.
Среди них:
-информационные сайты bitrix
-магазины на bitrix
-социальные сети bitrix
-выгрузки для bitrix
-Лендинги на самописном движке
-сайты на микрофеймворке
-сайты-визитки
-Магазины и каталоги на virtuemart
-Написаны парсеры csv для выгрузки товаров в Virtuemart;
-сайты с перестраивающимся интерфейсом, а также на svg объектах
-онлайн-калькуляторы.
-Одно крупное приложение на Yii 1 по недвижимости, одно крупное на Yii2
-Добавлено множество форм работающих на Ajax и форм, генерирующие Pdf файлы.
P.S .Надеюсь на плодотворное сотрудничество)
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