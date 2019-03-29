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Перенести страницы с одного движка на другой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 сайта, один на самописном, второй на 1c Bitrix.
rubrowsers.ru - битрикс (600 страниц)
glamius.ru - самопис (2000 страниц)
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