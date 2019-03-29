Перенести страницы с одного движка на другой

Есть сайт www_rancho_kz на cms MODX Revolution 2.6.5-pl Нужно создать два типа записей "Блог" и "Продукт" и что бы их содержимое выходило в специальных блоках на главной странице. Как должны выглядеть страницы "блог" и "продукт" и их ...