Перенести страницы с одного движка на другой

$90
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки120 просмотров
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Есть 2 сайта, один на самописном, второй на 1c Bitrix.

rubrowsers.ru - битрикс (600 страниц)

glamius.ru - самопис (2000 страниц)

Нужно сохранить урловую структуру, и контент с мета тегами.

5 лет назад
prosaifer
Роман 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bashkir86_del
Руслан 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
68 отзывов
5 лет назад
$100
3 дня
WMZ
Прекрасная работа по переносу сайтов с CMS 1C Bitrix и самописного движка на wordpress.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
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