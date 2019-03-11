Натяжка моей верстки на Wordpress.

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки146 просмотров
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Натяжка моей верстки на Wordpress.

Желательно писать людям с опытом работы на Wordpress, у кого есть напишу поподробнее в личку.

WordPress
5 лет назад
KittanArex
Даниил 
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nikishiro
Никита 
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$1
7 дней
WMZ
Спасибо за работу! Очень быстро и качественно.
Отзывчивый заказчик, понятное ТЗ.