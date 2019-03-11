Перевести тему WordPress в статический HTML

(Другие движки не предлагать. Сайт уже работает, давно существует, по сути это редизайн и допил функционала. Никакие варианты других движков. Никак.) Сверстать адаптивный макет, натянуть на джумлу с виртом. Основные внутренние страницы: - главная - каталог - карточка товара - каталог ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть тема, купленная на Themeforest.
Нужно ее перевести в статические страницы, чтобы в последствии натянуть ее на другой движок.
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