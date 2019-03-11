Перевести тему WordPress в статический HTML

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок163 просмотра
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Есть тема, купленная на Themeforest. 

Нужно ее перевести в статические страницы, чтобы в последствии натянуть ее на другой движок.

WordPressHTML
5 лет назад
yarega
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад