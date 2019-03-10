Поставить верстку на WP

Здравствуйте, страницы как примерно это все будет выглядеть https://yadi.sk/d/QVhnC3q0kn-hYA Видео тз по проекту https://yadi.sk/i/tKNSTI7JHniTQQ Планируем делать на php/mysql/js/ajax. В приоритете голый php, можем рассмотреть вариант на фреймах. По дизайну необязательно как на макетах, можем рассмотреть любые готовые ...