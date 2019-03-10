Поставить верстку на WP

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок182 просмотра
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Добрый день!

Требуется установить очень простой сайт на WP.

Верстка качественная, всего 5 страниц.

Превью/верстка по запросу

Срок 1-2 дня. За первый день нужно показать главную

Бюджет минимальный

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5 лет назад
amsterimax
Максим 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад