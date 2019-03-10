Разработать несложную систему управления проектами crm

Здравствуйте, страницы как примерно это все будет выглядеть https://yadi.sk/d/QVhnC3q0kn-hYA

Видео тз по проекту https://yadi.sk/i/tKNSTI7JHniTQQ

Планируем делать на php/mysql/js/ajax. В приоритете голый php, можем рассмотреть вариант на фреймах. По дизайну необязательно как на макетах, можем рассмотреть любые готовые шаблоны типа https://adminlte.io/themes/dev/AdminLTE/index.html

Для вас, как для разработчика - жирный плюс в портфолио. Помимо этой задачи на очереди много проектов.

Предлагайте бюджет и сроки