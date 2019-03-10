Сайт под управлением CMS Wordpress, используем плагин Advanced Custom Fields для вывода произвольных полей. Для поста заполнена поле с типом text, задача сделать цикл который будет выводить посты у которых заполнено поле ACF text. Работа на вашем сервере.
Разработать несложную систему управления проектами crm
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Здравствуйте, страницы как примерно это все будет выглядеть https://yadi.sk/d/QVhnC3q0kn-hYA
Видео тз по проекту https://yadi.sk/i/tKNSTI7JHniTQQ
Планируем делать на php/mysql/js/ajax. В приоритете голый php, можем рассмотреть вариант на фреймах. По дизайну необязательно как на макетах, можем рассмотреть любые готовые шаблоны типа https://adminlte.io/themes/dev/AdminLTE/index.html
Для вас, как для разработчика - жирный плюс в портфолио. Помимо этой задачи на очереди много проектов.
Предлагайте бюджет и сроки
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