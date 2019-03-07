Программист-верстальщик на Битриксе

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание находится тут  https://docs.google.com/document/d/1ZKpAO4HQa7VqUrlSZWX5EpEJeY1C7x9SKQi0Z_3PAiQ/edit?usp=sharing  тут от вас жду сроки и бюджет 

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
  • Похожие заказы

  • Правки шаблона WordPress

    Есть сайт на Wordpress, на несколько кастомизированной стандартной теме Sungit Lite. Сделано достаточно криво. Нужно внести правки и доработки. Правки типа: поправить верстку (есть горизонтальный скролл, нужно убрать), поправить стили (например у разных слайдеров разные стрелки) ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 1C-Битрикс привязать модуль местоположений по миру

    Доброго дня!  Есть 1С Битрикс Бизнес с модулем доставки DHL. Модуль доставки считает стоимость доставки по местоположению. Так как встроенная база городов (местоположений) в Битриксе ограничивается только Россией и Украиной, расчет доставки не производится для других ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Форма регистрации

    Есть форма регистрации на сайте [url=http://thebookstore.co/register/?lid=1]http://thebookstore.co/register/?lid=1[/url], нужно сделать код для вставки на лендинг, который будет расположен на другом домене и будет регистрировать юзера на сайте.После регистрации пользователь должен быть отправлен на мерчант, как и в оригинале. ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дорабоки, сайт на битриксе

    - Закрепить номер телефона, что бы он всегда был перед глазами у посетителей сайта, при прокрутке страницы в низ. - Доработать форму обратной связи, перед отправкой формы пользователь должен поставить галочку что он согласен на обработку ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна доделка интернет магазина на webasyst

    На  сайт    нужно    доделать на webasyst ,  большая  часть работы  сделана -фильтр   в  категориях -Нужно   что  бы  в категории  а товара  в  окне  менялась картинка  как  в   примере https://www.wildberries.ru/brands/oodji -сделать  при нажатии на  корзину  выпадающий список товаров -Внести ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад