1C-Битрикс привязать модуль местоположений по миру

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки201 просмотр
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Доброго дня! 

Есть 1С Битрикс Бизнес с модулем доставки DHL. Модуль доставки считает стоимость доставки по местоположению. Так как встроенная база городов (местоположений) в Битриксе ограничивается только Россией и Украиной, расчет доставки не производится для других стран (магазин работает по всему миру, требуется и США и Европа и т.д.).  

Есть идея прикрутить модуль по определению местоположения по IP адресу клиента, требуется консультация, возможно ваше решение данной проблемы.  

Бюджет и сроки Ваши.

5 лет назад
aegis-sec
Сергей 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад