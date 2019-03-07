Есть форма регистрации на сайте [url=http://thebookstore.co/register/?lid=1]http://thebookstore.co/register/?lid=1[/url], нужно сделать код для вставки на лендинг, который будет расположен на другом домене и будет регистрировать юзера на сайте.После регистрации пользователь должен быть отправлен на мерчант, как и в оригинале. ...
1C-Битрикс привязать модуль местоположений по миру
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Есть 1С Битрикс Бизнес с модулем доставки DHL. Модуль доставки считает стоимость доставки по местоположению. Так как встроенная база городов (местоположений) в Битриксе ограничивается только Россией и Украиной, расчет доставки не производится для других стран (магазин работает по всему миру, требуется и США и Европа и т.д.).
Есть идея прикрутить модуль по определению местоположения по IP адресу клиента, требуется консультация, возможно ваше решение данной проблемы.
Бюджет и сроки Ваши.
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