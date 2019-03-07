1C-Битрикс привязать модуль местоположений по миру

Доброго дня!

Есть 1С Битрикс Бизнес с модулем доставки DHL. Модуль доставки считает стоимость доставки по местоположению. Так как встроенная база городов (местоположений) в Битриксе ограничивается только Россией и Украиной, расчет доставки не производится для других стран (магазин работает по всему миру, требуется и США и Европа и т.д.).

Есть идея прикрутить модуль по определению местоположения по IP адресу клиента, требуется консультация, возможно ваше решение данной проблемы.

Бюджет и сроки Ваши.