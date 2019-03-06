т3 https://yadi.sk/i/IMG_EjWSN1glsg

Нужно сделать Личный Кабинет на WordPress.

Основной функционал:

1. Регистрация в ЛК (отправка GET запроса в 1С)

2. Вход в ЛК с подтверждением по СМС (отправка GET запроса в 1С)

3. Просмотр информации по заявке и отгрузке заявки (запрос в 1С и получения ответа в JSON)

4. Просмотр информации о Машинах. Используем сервис http://www.pilot-gps.ru, у него есть необходимый API.

Показываем карту, машины на ней, и информация по каждой машине (номер, марка, объем и т.д.)

5. Оценка поставки. Пользователь может оценить поставку (поставить балл и комментарий). (отправка GET запроса в 1С)

Для более подробного обсуждения или оценки могу выслать более детальное ТЗ.